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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295639 إصابة من ضمنها 249082 حالة تم شفاؤها، و16935 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295639 إصابة من ضمنها 249082 حالة تم شفاؤها، و16935 حالة وفاة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:01 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295639 إصابة من ضمنها 249082 حالة تم شفاؤها، و16935 حالة وفاة.

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