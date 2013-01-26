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قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.. مدير صحة الطائف يتفقد مركزاً صحيّاً

اطلع على برنامج "وصفتي".. وتطبيق الإجراءات الوقائية

فاجأ مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، أحد المراكز الصحية بالطائف بزيارة تفقدية قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.

ووقف "القحطاني" على سير العمل وتحقق من الالتزام وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في مركز صحي السر.

وجاءت الزيارة لتقييم برنامج "وصفتي" المطبق حديثًا في المركز، إضافة للتأكد من انضباط الموظفين بأوقات الدوام الرسمي ولتقييم خدمات المركز الذي يعتبر مركزًا استشاريًّا للقطاع الجنوبي في محافظة الطائف.

يشار إلى أن مركز صحي السر يعتبر من أوائل المراكز الصحية المطبقة لبرنامج وصفتي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.. مدير صحة الطائف يتفقد مركزاً صحيّاً
سبق

فاجأ مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، أحد المراكز الصحية بالطائف بزيارة تفقدية قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.

ووقف "القحطاني" على سير العمل وتحقق من الالتزام وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في مركز صحي السر.

وجاءت الزيارة لتقييم برنامج "وصفتي" المطبق حديثًا في المركز، إضافة للتأكد من انضباط الموظفين بأوقات الدوام الرسمي ولتقييم خدمات المركز الذي يعتبر مركزًا استشاريًّا للقطاع الجنوبي في محافظة الطائف.

يشار إلى أن مركز صحي السر يعتبر من أوائل المراكز الصحية المطبقة لبرنامج وصفتي الجديد.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:55 PM

قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.. مدير صحة الطائف يتفقد مركزاً صحيّاً

اطلع على برنامج "وصفتي".. وتطبيق الإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فاجأ مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، أحد المراكز الصحية بالطائف بزيارة تفقدية قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق.

ووقف "القحطاني" على سير العمل وتحقق من الالتزام وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في مركز صحي السر.

وجاءت الزيارة لتقييم برنامج "وصفتي" المطبق حديثًا في المركز، إضافة للتأكد من انضباط الموظفين بأوقات الدوام الرسمي ولتقييم خدمات المركز الذي يعتبر مركزًا استشاريًّا للقطاع الجنوبي في محافظة الطائف.

يشار إلى أن مركز صحي السر يعتبر من أوائل المراكز الصحية المطبقة لبرنامج وصفتي الجديد.

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