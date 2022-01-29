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حتى إن لم تكن مريضًا.. 7 علامات تدل على إصابتك بأوميكرون

يحذر خبراء من أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة: "بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض".

وقدّم المصدر 7 أعراض وصفها بـ"الهادئة"، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضًا، وهي:

*كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا

*كنت مريضًا ولم تجر فحص كورونا " PCR".

*تساقط الشعر بكميات كبيرة.

*مرض أحد أفراد عائلتك.

*كنت تعاني من مشاكل في المعدة.

*كنت تعاني من التهاب في العين.

*كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.

فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد أوميكرون نزلة البرد

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حتى إن لم تكن مريضًا.. 7 علامات تدل على إصابتك بأوميكرون
سبق

يحذر خبراء من أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة: "بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض".

وقدّم المصدر 7 أعراض وصفها بـ"الهادئة"، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضًا، وهي:

*كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا

*كنت مريضًا ولم تجر فحص كورونا " PCR".

*تساقط الشعر بكميات كبيرة.

*مرض أحد أفراد عائلتك.

*كنت تعاني من مشاكل في المعدة.

*كنت تعاني من التهاب في العين.

*كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:41 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:31 PM

حتى إن لم تكن مريضًا.. 7 علامات تدل على إصابتك بأوميكرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,601

يحذر خبراء من أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة: "بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض".

وقدّم المصدر 7 أعراض وصفها بـ"الهادئة"، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضًا، وهي:

*كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا

*كنت مريضًا ولم تجر فحص كورونا " PCR".

*تساقط الشعر بكميات كبيرة.

*مرض أحد أفراد عائلتك.

*كنت تعاني من مشاكل في المعدة.

*كنت تعاني من التهاب في العين.

*كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.

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