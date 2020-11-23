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أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

قال: نجاح في رئاسة أجندة القمة رغم جائحة كورونا غير المسبوقة عالمياً

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمملكة، تشن وي تشينغ، أن المملكة نالت احترام وتقدير العالم لنجاحها عبر المؤتمرات الافتراضية في رئاسة أجندة مجموعة العشرين رغم جائحة كورونا غير المسبوقة عالميا.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أرسل لي صديقي رسالة نصية من #الصين مفادها أن الجائحة غير مسبوقة في هذا العام، وقد حققت #المملكة_العربية_السعودية نجاحًا استثنائيًّا في رئاسة أجندة #مجموعة_العشرين عبر المؤتمرات الافتراضية، وأعجب صديقي بها كثيرًا، وأؤيده في رأيه، فلقد نالت المملكة احترام وتقدير العالم".

يُذكر أن قادة دول مجموعة العشرين (G20) اختتموا أمس، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت بالمملكة يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وفي ختام الدورة، ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطاباً أكد فيه أن الاجتماعات أكدت روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع.

ولفت خادم الحرمين الشريفين، إلى أن الجميع أوفى بالتزاماته لمواجهة التحديات بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر، ونجحت القمة في تقديم رسالة تبعث على الاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"
سبق

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمملكة، تشن وي تشينغ، أن المملكة نالت احترام وتقدير العالم لنجاحها عبر المؤتمرات الافتراضية في رئاسة أجندة مجموعة العشرين رغم جائحة كورونا غير المسبوقة عالميا.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أرسل لي صديقي رسالة نصية من #الصين مفادها أن الجائحة غير مسبوقة في هذا العام، وقد حققت #المملكة_العربية_السعودية نجاحًا استثنائيًّا في رئاسة أجندة #مجموعة_العشرين عبر المؤتمرات الافتراضية، وأعجب صديقي بها كثيرًا، وأؤيده في رأيه، فلقد نالت المملكة احترام وتقدير العالم".

يُذكر أن قادة دول مجموعة العشرين (G20) اختتموا أمس، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت بالمملكة يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وفي ختام الدورة، ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطاباً أكد فيه أن الاجتماعات أكدت روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع.

ولفت خادم الحرمين الشريفين، إلى أن الجميع أوفى بالتزاماته لمواجهة التحديات بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر، ونجحت القمة في تقديم رسالة تبعث على الاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:07 PM

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

قال: نجاح في رئاسة أجندة القمة رغم جائحة كورونا غير المسبوقة عالمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمملكة، تشن وي تشينغ، أن المملكة نالت احترام وتقدير العالم لنجاحها عبر المؤتمرات الافتراضية في رئاسة أجندة مجموعة العشرين رغم جائحة كورونا غير المسبوقة عالميا.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أرسل لي صديقي رسالة نصية من #الصين مفادها أن الجائحة غير مسبوقة في هذا العام، وقد حققت #المملكة_العربية_السعودية نجاحًا استثنائيًّا في رئاسة أجندة #مجموعة_العشرين عبر المؤتمرات الافتراضية، وأعجب صديقي بها كثيرًا، وأؤيده في رأيه، فلقد نالت المملكة احترام وتقدير العالم".

يُذكر أن قادة دول مجموعة العشرين (G20) اختتموا أمس، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت بالمملكة يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

وفي ختام الدورة، ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطاباً أكد فيه أن الاجتماعات أكدت روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع.

ولفت خادم الحرمين الشريفين، إلى أن الجميع أوفى بالتزاماته لمواجهة التحديات بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر، ونجحت القمة في تقديم رسالة تبعث على الاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم.

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