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خلال 14 يوماً.. أمانة جدة تفتح باب التسجيل لعدد من طوائف المهن

بدءًا من 1443/6/6هـ.. التقديم إلكترونياً من خلال بوابة الأمانة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة خلال 14 يوماً، بدءاً من 1443/6/6هـ، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.

وشملت القائمة: طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، طائفة مهنة الجواهرجية، طائفة مهنة أسواق الجزارة، طائفة مهنة الصاغة، طائفة مهنة الخياطين، طائفة مهنة محلات المفاتيح، طائفة مهنة الفرانين، طائفة مهنة السبحية، طائفة مهنة قصور الأفراح، طائفة مهنة الحلوانية ومحلات الحلويات، طائفة مهنة عربات الطعام، طائفة مهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، طائفة مهنة ورش الحدادة، طائفة مهنة ورش النجارة، طائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك - ثول، طائفة مهنة دلالي أسواق الأبل، طائفة مهنة محلات السكراب، طائفة مهنة محلات الطباخين، طائفة مهنة محلات بيع العسل، طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية، طائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.

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خلال 14 يوماً.. أمانة جدة تفتح باب التسجيل لعدد من طوائف المهن
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة خلال 14 يوماً، بدءاً من 1443/6/6هـ، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.

وشملت القائمة: طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، طائفة مهنة الجواهرجية، طائفة مهنة أسواق الجزارة، طائفة مهنة الصاغة، طائفة مهنة الخياطين، طائفة مهنة محلات المفاتيح، طائفة مهنة الفرانين، طائفة مهنة السبحية، طائفة مهنة قصور الأفراح، طائفة مهنة الحلوانية ومحلات الحلويات، طائفة مهنة عربات الطعام، طائفة مهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، طائفة مهنة ورش الحدادة، طائفة مهنة ورش النجارة، طائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك - ثول، طائفة مهنة دلالي أسواق الأبل، طائفة مهنة محلات السكراب، طائفة مهنة محلات الطباخين، طائفة مهنة محلات بيع العسل، طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية، طائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:15 PM

خلال 14 يوماً.. أمانة جدة تفتح باب التسجيل لعدد من طوائف المهن

بدءًا من 1443/6/6هـ.. التقديم إلكترونياً من خلال بوابة الأمانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 22 مهنة خلال 14 يوماً، بدءاً من 1443/6/6هـ، عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.

وشملت القائمة: طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، طائفة مهنة الجواهرجية، طائفة مهنة أسواق الجزارة، طائفة مهنة الصاغة، طائفة مهنة الخياطين، طائفة مهنة محلات المفاتيح، طائفة مهنة الفرانين، طائفة مهنة السبحية، طائفة مهنة قصور الأفراح، طائفة مهنة الحلوانية ومحلات الحلويات، طائفة مهنة عربات الطعام، طائفة مهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، طائفة مهنة ورش الحدادة، طائفة مهنة ورش النجارة، طائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك - ثول، طائفة مهنة دلالي أسواق الأبل، طائفة مهنة محلات السكراب، طائفة مهنة محلات الطباخين، طائفة مهنة محلات بيع العسل، طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية، طائفة ورش مراكز صيانة السيارات.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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