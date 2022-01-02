وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.
وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:15 PM
خلال 14 يوماً.. أمانة جدة تفتح باب التسجيل لعدد من طوائف المهن
بدءًا من 1443/6/6هـ.. التقديم إلكترونياً من خلال بوابة الأمانة
وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن شروط التقدم إلى قائمة الناخبين أن يكون ممارسًا لنشاط الفرد، مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح ملماً بالقراءة والكتابة، مع إرفاق صورة للمؤهل العلمي، وإرفاق تقرير طبي بحالته الصحية، مؤكدًا أن أية طلبات لن تُقبَل للترشيح بعد التاريخ المحدد.