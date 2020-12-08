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وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري

تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وزيادة فرص العمل والاستثمارات بالمنشآت العقارية

أعرب وزير الإسكان ماجد الحقيل عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وقال الحقيل عبر حسابه في "تويتر": "‏أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ‎#الإستراتيجية_الشاملة_للقطاع_العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة في جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وزير الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري
سبق

أعرب وزير الإسكان ماجد الحقيل عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وقال الحقيل عبر حسابه في "تويتر": "‏أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ‎#الإستراتيجية_الشاملة_للقطاع_العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة في جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
11:56 PM

وزير الإسكان يشكر خادم الحرمين بعد موافقة "الوزراء" على إستراتيجية القطاع العقاري

تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وزيادة فرص العمل والاستثمارات بالمنشآت العقارية

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منصور الشلاقي - الرياض
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3,090

أعرب وزير الإسكان ماجد الحقيل عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.

وقال الحقيل عبر حسابه في "تويتر": "‏أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ‎#الإستراتيجية_الشاملة_للقطاع_العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة في جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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