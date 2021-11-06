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أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بلغ إجمالي الصفقات حتى اليوم 7.801.000 ريال

تجاوزت حصيلة الليلة الـ25 من مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض)، مبلغ نصف مليون ريال؛ إذ عُقدت اليوم أربع صفقات مقابل 508 آلاف ريال؛ ليصل إجمالي الصفقات إلى 7.801.000 ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح عمق جنوب القنفذة للطواريح محمد بن يحيى الهلالي وعلي بن يحيى الهلالي ومحمد بن سويدي الكيادي وجابر بن يحيى الهلالي، وبيع بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروحين عقيل بن سالم القثامي وسالم بن عقيل القثامي بمبلغ 47 ألف ريال.

بعدهما جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح رابغ للطاروح سعود بن عبدالمحسن الحربي وعبداللطيف بن هريسان البلادي وسامي بن محمد المحمدي ومراد بن حميدان الجحدلي، وشهدت المزايدة عليه منافسة قوية قبل بيعه بمبلغ 180 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة أكثر إثارة مع الصقر الرابع شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح علي بن عمر الشنبري، وبيع بمبلغ 221 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة. وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة، ومباشرة على حسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج له شهادة تصدير، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
سبق

تجاوزت حصيلة الليلة الـ25 من مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض)، مبلغ نصف مليون ريال؛ إذ عُقدت اليوم أربع صفقات مقابل 508 آلاف ريال؛ ليصل إجمالي الصفقات إلى 7.801.000 ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح عمق جنوب القنفذة للطواريح محمد بن يحيى الهلالي وعلي بن يحيى الهلالي ومحمد بن سويدي الكيادي وجابر بن يحيى الهلالي، وبيع بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروحين عقيل بن سالم القثامي وسالم بن عقيل القثامي بمبلغ 47 ألف ريال.

بعدهما جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح رابغ للطاروح سعود بن عبدالمحسن الحربي وعبداللطيف بن هريسان البلادي وسامي بن محمد المحمدي ومراد بن حميدان الجحدلي، وشهدت المزايدة عليه منافسة قوية قبل بيعه بمبلغ 180 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة أكثر إثارة مع الصقر الرابع شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح علي بن عمر الشنبري، وبيع بمبلغ 221 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة. وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة، ومباشرة على حسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج له شهادة تصدير، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:53 PM

أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بلغ إجمالي الصفقات حتى اليوم 7.801.000 ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوزت حصيلة الليلة الـ25 من مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض)، مبلغ نصف مليون ريال؛ إذ عُقدت اليوم أربع صفقات مقابل 508 آلاف ريال؛ ليصل إجمالي الصفقات إلى 7.801.000 ريال.

وجاءت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح عمق جنوب القنفذة للطواريح محمد بن يحيى الهلالي وعلي بن يحيى الهلالي ومحمد بن سويدي الكيادي وجابر بن يحيى الهلالي، وبيع بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروحين عقيل بن سالم القثامي وسالم بن عقيل القثامي بمبلغ 47 ألف ريال.

بعدهما جاء الدور على الصقر الثالث شاهين فرخ طرح رابغ للطاروح سعود بن عبدالمحسن الحربي وعبداللطيف بن هريسان البلادي وسامي بن محمد المحمدي ومراد بن حميدان الجحدلي، وشهدت المزايدة عليه منافسة قوية قبل بيعه بمبلغ 180 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة أكثر إثارة مع الصقر الرابع شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح علي بن عمر الشنبري، وبيع بمبلغ 221 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده أو شبكه) في كل منطقة. وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة، ومباشرة على حسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج له شهادة تصدير، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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