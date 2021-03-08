قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية. وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 02:03 AM

"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات





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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.