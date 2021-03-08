"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة
قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.
وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.
"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-08
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.
وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:03 AM
"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة
قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.
وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.