النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد: اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.. ولا إصابات أو خسائر بالأرواح

مصدر مسؤول في "الطاقة" يشجب محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة

قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة
سبق

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:03 AM

"الحريري": الهجمات الحوثية على السعودية تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة

قال: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
632

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إن الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية #السعودية، تشكل اعتداءً متماديًا على استقرار المنطقة وتحديًا مكشوفًا لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية.

وأضاف: تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكدها مهما بلغت التحديات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,679
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,138

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة