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مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بعد تلقيها البلاغ

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.

ووفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

يُشار إلى أن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض
سبق

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.

ووفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

يُشار إلى أن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:01 AM
اخر تعديل
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:50 AM

مقتل مواطن تعرض لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بعد تلقيها البلاغ

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
19,185

توفي مواطن متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي بالرياض.

ووفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمة الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

يُشار إلى أن الحادثة تبرز أهمية الحذر عند التعامل مع الحيوانات المفترسة وخطورة التعامل معها.

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