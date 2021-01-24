الأخضر الأولمبي يصل إلى الدوحة في معسكر استعدادي لكأس آسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.



وسيحل "الأخضر" خلال معسكره في الدوحة ضيفًا على منتخب قطر في مباراتين تجريبيتين يومي 30 يناير والأول من فبراير.



وأجرى المنتخب السعودي صباح اليوم أثناء تجمّعه في الرياض حصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، اشتملت على تطبيق اللاعبين لمران خفيف بالكرة.



وسيفتتح "الأخضر" غدًا الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره في قطر على الملعب الرديف لملعب البيت في الخور.