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قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور "التحالف" في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية

ثمّن قائد العمليات المشتركة اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندة الشرعية والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش خلال لقائه اليوم، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير ما تبقى من اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.

وعبر ابن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، عن تقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور "التحالف" في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية
سبق

ثمّن قائد العمليات المشتركة اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندة الشرعية والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش خلال لقائه اليوم، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير ما تبقى من اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.

وعبر ابن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، عن تقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:47 PM

قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور "التحالف" في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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ثمّن قائد العمليات المشتركة اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندة الشرعية والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وناقش خلال لقائه اليوم، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير ما تبقى من اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.

وعبر ابن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، عن تقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.

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