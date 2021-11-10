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بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تستهوي لاعبات القدم

يحتفي موسم نجمات الرياضة بإنجازات المرأة

تواجد لاعبتا فريق Jeddah Eagles لكرة القدم السعوديتان: تاله الغامدي، وفرح جفري، مع كأس سلسلة بطولات أرامكو للفرق، البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام على نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعتبر سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني بطولات موسم نجمات الرياضة الذي انطلق من خلال بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وحققت لقبها النيوزيلندية ليديا كو.

ويحتفي موسم نجمات الرياضة بإنجازات المرأة في مختلف الرياضات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تستهوي لاعبات القدم
سبق

تواجد لاعبتا فريق Jeddah Eagles لكرة القدم السعوديتان: تاله الغامدي، وفرح جفري، مع كأس سلسلة بطولات أرامكو للفرق، البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام على نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعتبر سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني بطولات موسم نجمات الرياضة الذي انطلق من خلال بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وحققت لقبها النيوزيلندية ليديا كو.

ويحتفي موسم نجمات الرياضة بإنجازات المرأة في مختلف الرياضات.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:06 PM

بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تستهوي لاعبات القدم

يحتفي موسم نجمات الرياضة بإنجازات المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,781

تواجد لاعبتا فريق Jeddah Eagles لكرة القدم السعوديتان: تاله الغامدي، وفرح جفري، مع كأس سلسلة بطولات أرامكو للفرق، البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام على نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعتبر سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني بطولات موسم نجمات الرياضة الذي انطلق من خلال بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وحققت لقبها النيوزيلندية ليديا كو.

ويحتفي موسم نجمات الرياضة بإنجازات المرأة في مختلف الرياضات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
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