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خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

من خفيفة لمتوسطة.. تبدأ اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء

سبق- الرياض: تَوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، اليوم الاثنين، حتى صباح غد الثلاثاء على: (حفر الباطن، والصمان، والقصيم)، ومحافظات: (الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، والعاصمة الرياض، فشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة، وعسير، وجازان وسواحلها).

كما تَوَقّع "الحصيني" استمرار الحالة الجوية الثامنة للعام 1442هـ خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وأن تعيش أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الشمالية، والجوف، وغرب الشرقية وشمالها) أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات متقطعة.

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خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق
سبق

سبق- الرياض: تَوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، اليوم الاثنين، حتى صباح غد الثلاثاء على: (حفر الباطن، والصمان، والقصيم)، ومحافظات: (الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، والعاصمة الرياض، فشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة، وعسير، وجازان وسواحلها).

كما تَوَقّع "الحصيني" استمرار الحالة الجوية الثامنة للعام 1442هـ خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وأن تعيش أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الشمالية، والجوف، وغرب الشرقية وشمالها) أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات متقطعة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:32 AM

خبير الطقس "الحصيني" هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

من خفيفة لمتوسطة.. تبدأ اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: تَوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، اليوم الاثنين، حتى صباح غد الثلاثاء على: (حفر الباطن، والصمان، والقصيم)، ومحافظات: (الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، والعاصمة الرياض، فشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة، وعسير، وجازان وسواحلها).

كما تَوَقّع "الحصيني" استمرار الحالة الجوية الثامنة للعام 1442هـ خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وأن تعيش أجزاء مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الشمالية، والجوف، وغرب الشرقية وشمالها) أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات متقطعة.

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