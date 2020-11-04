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أربعاء ماطر بالباحة و"المدني" يتفاعل عقب تنبيه الأرصاد

حالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

مديرية الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أربعاء ماطر بالباحة و"المدني" يتفاعل عقب تنبيه الأرصاد
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:06 PM

أربعاء ماطر بالباحة و"المدني" يتفاعل عقب تنبيه الأرصاد

حالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً: مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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