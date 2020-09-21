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أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية

كان في طريقه لمركز غميقة مستقلاً سيارة "هايلكس" غمارتين

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الليث، البحث مع أسرة "البركاتي" عن ابنهم الشاب "عبدالكريم علي زاهر البركاتي"، المفقود منذ مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث وكان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004 رقم اللوحة أ ص ك 1890.

وبحثت عنه أسرته في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، وسجلت بلاغ فقدان لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.

ويبلغ "عبدالكريم" من العمر ٢٧ عاماً، ولا يعاني من أي مرض نفسي، وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عنه، الاتصال على الرقم التالي: 0507080811.

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أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية
سبق

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الليث، البحث مع أسرة "البركاتي" عن ابنهم الشاب "عبدالكريم علي زاهر البركاتي"، المفقود منذ مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث وكان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004 رقم اللوحة أ ص ك 1890.

وبحثت عنه أسرته في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، وسجلت بلاغ فقدان لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.

ويبلغ "عبدالكريم" من العمر ٢٧ عاماً، ولا يعاني من أي مرض نفسي، وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عنه، الاتصال على الرقم التالي: 0507080811.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:45 PM

أسرة "البركاتي" تبحث عن ابنها المفقود منذ الجمعة الماضية

كان في طريقه لمركز غميقة مستقلاً سيارة "هايلكس" غمارتين

A A A
عوض الفهمي - الليث
2
5,925

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الليث، البحث مع أسرة "البركاتي" عن ابنهم الشاب "عبدالكريم علي زاهر البركاتي"، المفقود منذ مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث وكان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004 رقم اللوحة أ ص ك 1890.

وبحثت عنه أسرته في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، وسجلت بلاغ فقدان لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.

ويبلغ "عبدالكريم" من العمر ٢٧ عاماً، ولا يعاني من أي مرض نفسي، وناشدت أسرته كل من لديه معلومات عنه، الاتصال على الرقم التالي: 0507080811.

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