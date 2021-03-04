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نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق

قدّم تهانيه على "درع العمل التنموي" الذي تَسلمه وزير الخارجية بالنيابة

أكد نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- من جامعة الدول العربية بدرع "العمل التنموي 2021" تكريم عربي مستحق لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث هنأ من خلالها سمو ولي العهد بهذا التكريم قائلًا: "أتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ لمنحه شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي 2021 من جامعة الدول العربية، والتي تَسَلمها بالنيابة عنه وزير الخارجية من الأمين العام للجامعة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى، أن هذه المنحة تمثل تكريمًا عربيًّا مستحقًّا لسموه لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا في مجال التنمية".

يُذكر أن "درع العمل التنموي العربي" جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق
سبق

أكد نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- من جامعة الدول العربية بدرع "العمل التنموي 2021" تكريم عربي مستحق لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث هنأ من خلالها سمو ولي العهد بهذا التكريم قائلًا: "أتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ لمنحه شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي 2021 من جامعة الدول العربية، والتي تَسَلمها بالنيابة عنه وزير الخارجية من الأمين العام للجامعة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى، أن هذه المنحة تمثل تكريمًا عربيًّا مستحقًّا لسموه لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا في مجال التنمية".

يُذكر أن "درع العمل التنموي العربي" جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:57 AM

نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق

قدّم تهانيه على "درع العمل التنموي" الذي تَسلمه وزير الخارجية بالنيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- من جامعة الدول العربية بدرع "العمل التنموي 2021" تكريم عربي مستحق لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث هنأ من خلالها سمو ولي العهد بهذا التكريم قائلًا: "أتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ لمنحه شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي 2021 من جامعة الدول العربية، والتي تَسَلمها بالنيابة عنه وزير الخارجية من الأمين العام للجامعة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى، أن هذه المنحة تمثل تكريمًا عربيًّا مستحقًّا لسموه لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا في مجال التنمية".

يُذكر أن "درع العمل التنموي العربي" جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

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