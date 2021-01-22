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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في ليبيا.. 794 إصابة جديدة و21 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 1043 مصابًا، في حين سجلت 21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفًا و540 حالة؛ منها 19 ألفًا و851 نشطة، و90 ألفًا و952 متعافيًا، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ليبيا.. 794 إصابة جديدة و21 وفاة
سبق

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 1043 مصابًا، في حين سجلت 21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفًا و540 حالة؛ منها 19 ألفًا و851 نشطة، و90 ألفًا و952 متعافيًا، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

كورونا في ليبيا.. 794 إصابة جديدة و21 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 1043 مصابًا، في حين سجلت 21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفًا و540 حالة؛ منها 19 ألفًا و851 نشطة، و90 ألفًا و952 متعافيًا، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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