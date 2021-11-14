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ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا.. رماة الأخضـر يتأهلون للأدوار النهائية

تأهل رماة المنتخب السعـودي للسهام للدور 1/24 ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا التي تحتضنها مدينة دكا البنجلاديشية؛ حيث سيواجه الرامي منصور علوي، غدًا الاثنين، نظيره الأردني حمزة المعاني، ضمن منافسات القوس الأولمبي، فيما يلعب عبدالرحمن الموسى أمام الكويتي عبدالله الحربي، بينما تأهل راشد السبيعي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 22 في التصفيات الأولية.

وعلى مستوى الفرق سيواجه الأخضر السعودي نظيره الهندي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات القوس الأولمبي للفرق "دور 1/4".

وفي منافسات القوس المركب، تأهل الرامي علي الشمراني للدور 1/24، وسيواجه زميله الرامي السعودي مجدي الصبحي، بينما تأهل ضاوي العتيبي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 30 بالتصفيات الأولية، فيما تأهل المنتخب السعودي في منافسات الفرق لفئة "القوس المركب" للدور الثاني، وسيواجه نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل في دور "1/8".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا.. رماة الأخضـر يتأهلون للأدوار النهائية
سبق

تأهل رماة المنتخب السعـودي للسهام للدور 1/24 ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا التي تحتضنها مدينة دكا البنجلاديشية؛ حيث سيواجه الرامي منصور علوي، غدًا الاثنين، نظيره الأردني حمزة المعاني، ضمن منافسات القوس الأولمبي، فيما يلعب عبدالرحمن الموسى أمام الكويتي عبدالله الحربي، بينما تأهل راشد السبيعي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 22 في التصفيات الأولية.

وعلى مستوى الفرق سيواجه الأخضر السعودي نظيره الهندي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات القوس الأولمبي للفرق "دور 1/4".

وفي منافسات القوس المركب، تأهل الرامي علي الشمراني للدور 1/24، وسيواجه زميله الرامي السعودي مجدي الصبحي، بينما تأهل ضاوي العتيبي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 30 بالتصفيات الأولية، فيما تأهل المنتخب السعودي في منافسات الفرق لفئة "القوس المركب" للدور الثاني، وسيواجه نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل في دور "1/8".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:28 PM

ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا.. رماة الأخضـر يتأهلون للأدوار النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل رماة المنتخب السعـودي للسهام للدور 1/24 ضمن منافسات الفردي لبطولة آسيا التي تحتضنها مدينة دكا البنجلاديشية؛ حيث سيواجه الرامي منصور علوي، غدًا الاثنين، نظيره الأردني حمزة المعاني، ضمن منافسات القوس الأولمبي، فيما يلعب عبدالرحمن الموسى أمام الكويتي عبدالله الحربي، بينما تأهل راشد السبيعي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 22 في التصفيات الأولية.

وعلى مستوى الفرق سيواجه الأخضر السعودي نظيره الهندي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات القوس الأولمبي للفرق "دور 1/4".

وفي منافسات القوس المركب، تأهل الرامي علي الشمراني للدور 1/24، وسيواجه زميله الرامي السعودي مجدي الصبحي، بينما تأهل ضاوي العتيبي للدور 1/16 مباشرة بعد أن حل بالمركز 30 بالتصفيات الأولية، فيما تأهل المنتخب السعودي في منافسات الفرق لفئة "القوس المركب" للدور الثاني، وسيواجه نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل في دور "1/8".

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