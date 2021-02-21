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شرطة الشرقية: القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية

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شرطة الشرقية: القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
03:14 PM

شرطة الشرقية: القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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