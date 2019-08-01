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في اجتماعها الأول.. "شباب الأعمال بتبوك" تختار نائبين للرئيس

تزكية "العويمري" ليكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإعلام

عقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بتبوك، مساء يوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة ماهر بن محمد الوابصي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال.

وشهد الاجتماع اختيار نائبي الرئيس وهما أحمد ناجي الكاشقري، وتغريد رشيد البلوي، فيما تمت عادل العويمري ليكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإعلام باللجنة.

ونوقش عدد من المواضيع التي تهم اللجنة إضافة إلى سبل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم.

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في اجتماعها الأول.. "شباب الأعمال بتبوك" تختار نائبين للرئيس
سبق

عقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بتبوك، مساء يوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة ماهر بن محمد الوابصي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال.

وشهد الاجتماع اختيار نائبي الرئيس وهما أحمد ناجي الكاشقري، وتغريد رشيد البلوي، فيما تمت عادل العويمري ليكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإعلام باللجنة.

ونوقش عدد من المواضيع التي تهم اللجنة إضافة إلى سبل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:34 PM

في اجتماعها الأول.. "شباب الأعمال بتبوك" تختار نائبين للرئيس

تزكية "العويمري" ليكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بتبوك، مساء يوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة ماهر بن محمد الوابصي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال.

وشهد الاجتماع اختيار نائبي الرئيس وهما أحمد ناجي الكاشقري، وتغريد رشيد البلوي، فيما تمت عادل العويمري ليكون مسؤولاً عن العلاقات العامة والإعلام باللجنة.

ونوقش عدد من المواضيع التي تهم اللجنة إضافة إلى سبل الاستفادة من الطاقة الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشروعات وإدارتها وتطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم.

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