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باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أكدت أنه انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية

أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، اليوم، أن الهجوم المُخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن باكستان تُقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية، وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.

باكستان إطلاق النار سفارة المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
سبق

أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، اليوم، أن الهجوم المُخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن باكستان تُقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية، وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
02:10 PM

باكستان تُدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي

أكدت أنه انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت باكستان بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، اليوم، أن الهجوم المُخزي قد انتهك بشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن باكستان تُقدر الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الهولندية، وتأمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة قريبًا.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة في مواجهة أي تهديد لسلامتها وأمنها.

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