"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380182 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 418 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371032 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6534 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2616 والحالات الحرجة 519 حالة.
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-08
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380182 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 418 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371032 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6534 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2616 والحالات الحرجة 519 حالة.
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 418 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380182 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 418 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371032 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6534 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2616 والحالات الحرجة 519 حالة.