البلطان: الفوز على النصر "عادة سنوية" وصرفناها

قال خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، إن انتصار ناديه على ضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين هي بمنزلة عادة سنوية، وتم صرفها.



وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وهو يتحدث مع وسائل الإعلام عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين، ويقول: "هذه عادة سنوية وصرفناها".



ودائمًا ما تحمل مواجهات الشباب والنصر إثارة على صعيد التصريحات الإدارية بين منسوبي الفريقَيْن، سواء قبل انطلاق المباراة أو عقب نهايتها.



ونجح الشباب في تحقيق فوز ثمين على نظيره النصر بهدف دون رد، صعد من خلاله إلى وصافة لائحة الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق الاتحاد، في حين تراجع النصر للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.



وبهذه النتيجة أحكم فريق الشباب قبضته على "ديربي الرياض" أمام النصر من خلال توسيع الفارق مع منافسه إلى ثلاث مباريات في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين؛ إذ وصل إلى الفوز رقم 11 في 26 مباراة جمعت بينهما، في حين توقف رصيد النصر عند 8 انتصارات، ومثلها حضر التعادل .



كما أنها المباراة الثالثة تواليًا التي يكسبها الشباب على حساب ضيفه الأصفر دوريًّا؛ إذ فاز في ذهاب الموسم الماضي (2-1)، ثم انتصر إيابا (4-0)، وعاد اليوم لتجديد انتصاراته في الموسم الجاري بحسمه مواجهة الذهاب (1-0).