النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "الهيئات" يتفقد فرع "الشمالية" ويستمع لمطالب المراجعين

أكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً

تَفَقّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير العمل.

والْتقى "السند" بالمواطنين من مراجعي الفرع، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، ووجّه بما يلزم حيالها، كما وجّه بدعم أعمال الفرع وزيادة فاعليتها‪.

وأكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً حليماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه؛ مشيداً بما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتمام ودعم وتأييد وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وقدّم "السند" شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس "الهيئات" يتفقد فرع "الشمالية" ويستمع لمطالب المراجعين
سبق

تَفَقّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير العمل.

والْتقى "السند" بالمواطنين من مراجعي الفرع، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، ووجّه بما يلزم حيالها، كما وجّه بدعم أعمال الفرع وزيادة فاعليتها‪.

وأكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً حليماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه؛ مشيداً بما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتمام ودعم وتأييد وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وقدّم "السند" شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:54 PM

رئيس "الهيئات" يتفقد فرع "الشمالية" ويستمع لمطالب المراجعين

أكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
0
77

تَفَقّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، واطلع على سير العمل.

والْتقى "السند" بالمواطنين من مراجعي الفرع، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، ووجّه بما يلزم حيالها، كما وجّه بدعم أعمال الفرع وزيادة فاعليتها‪.

وأكد أهمية أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً رفيقاً حليماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه؛ مشيداً بما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهتمام ودعم وتأييد وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وقدّم "السند" شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,221
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,120
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة