وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

"الأرصاد" تنبِّه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-27 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 01:58 AM

"الأرصاد" تنبِّه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا





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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.