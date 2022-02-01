وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".

قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها.

من اليوم.. "التنشيطية" شرط دخول المنشآت التجارية بالرياض وما يتبع "الأمانة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01 قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها. وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 08:52 AM

من اليوم.. "التنشيطية" شرط دخول المنشآت التجارية بالرياض وما يتبع "الأمانة" أوضحت أن الإجراء "لمَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية"





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قالت أمانة منطقة الرياض، إنه ابتداءً من اليوم ستكون الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت التجارية وجميع المباني التي تتبعها.

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الشرط ينطبق على "مَن أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية".