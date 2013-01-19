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مستشفى الفيصل بالرياض يزيل ورمًا من مريضة تبلغ 56 عامًا

كانت تعاني من نزيف رحمي غزير

نَجَحَ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، في إزالة ورم من مريضة تبلغ 56 عامًا.

وذكرت إدارة المستشفى، أن المريضة راجعتها وهي تعاني من نزيف رحمي غزير، وبعد إجراء الاستقصاءات اللازمة اتضح وجود ورم ليفي كبير (١٠*١٥).

وأجرى استشاري النساء والولادة، الدكتور ماجد صعب، عملية استئصال الرحم عن طريق المنظار، مع الورم الليفي.

وأشار الدكتور "صعب" إلى أن من مميزات استئصال الرحم بالمنظار، تقليل فترة التنويم في المستشفى، بحيث تكون أقل من ٢٤ ساعة، وبالتالي تخفيض إشغال الأسرة، وعودة المريضة للحركة والنهوض من الفراش وللحياة الطبيعية أسرع من العمليات الاعتيادية.

وأوضح أن نسبة الالتصاقات داخل البطن أقل بكثير من فتحها.

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مستشفى الفيصل بالرياض يزيل ورمًا من مريضة تبلغ 56 عامًا
سبق

نَجَحَ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، في إزالة ورم من مريضة تبلغ 56 عامًا.

وذكرت إدارة المستشفى، أن المريضة راجعتها وهي تعاني من نزيف رحمي غزير، وبعد إجراء الاستقصاءات اللازمة اتضح وجود ورم ليفي كبير (١٠*١٥).

وأجرى استشاري النساء والولادة، الدكتور ماجد صعب، عملية استئصال الرحم عن طريق المنظار، مع الورم الليفي.

وأشار الدكتور "صعب" إلى أن من مميزات استئصال الرحم بالمنظار، تقليل فترة التنويم في المستشفى، بحيث تكون أقل من ٢٤ ساعة، وبالتالي تخفيض إشغال الأسرة، وعودة المريضة للحركة والنهوض من الفراش وللحياة الطبيعية أسرع من العمليات الاعتيادية.

وأوضح أن نسبة الالتصاقات داخل البطن أقل بكثير من فتحها.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
07:58 PM

مستشفى الفيصل بالرياض يزيل ورمًا من مريضة تبلغ 56 عامًا

كانت تعاني من نزيف رحمي غزير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نَجَحَ مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، في إزالة ورم من مريضة تبلغ 56 عامًا.

وذكرت إدارة المستشفى، أن المريضة راجعتها وهي تعاني من نزيف رحمي غزير، وبعد إجراء الاستقصاءات اللازمة اتضح وجود ورم ليفي كبير (١٠*١٥).

وأجرى استشاري النساء والولادة، الدكتور ماجد صعب، عملية استئصال الرحم عن طريق المنظار، مع الورم الليفي.

وأشار الدكتور "صعب" إلى أن من مميزات استئصال الرحم بالمنظار، تقليل فترة التنويم في المستشفى، بحيث تكون أقل من ٢٤ ساعة، وبالتالي تخفيض إشغال الأسرة، وعودة المريضة للحركة والنهوض من الفراش وللحياة الطبيعية أسرع من العمليات الاعتيادية.

وأوضح أن نسبة الالتصاقات داخل البطن أقل بكثير من فتحها.

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