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مشاريع تنموية وترفيهية لتحسين جودة الحياة بالجموم.. وحديقة الشهداء ترى النور

افتتحها "القويحص" ضمن جهود متابعة سير المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس، جسر طريق مكة المكرمة القديم بمحافظة الجموم، بحضور محافظ الجموم فهد القثامي ورئيس البلدية وعدد من القيادات الأمنية وقيادات من أمانة العاصمة.

ودشن "القويحص" حديقة الشهداء وكراج السيارات ومبنى الصيانة والمركز الحضري في بلدية محافظة الجموم، ووقف على مشروع حديقة الهجرة وساحة الاحتفالات في طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، ووضع حجر الأساس لمبادرة شركة عبر المملكة (سبك) طريق حي السلام، ضمن جولته على المحافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لحديقة الشهداء بمحافظة الجموم 62.750 م2 بطاقةٍ استيعابيةٍ تقديرية تتجاوز 20 ألف شخص، وتتضمن الحديقة مسطحاتٍ خضراء بمساحة 25.000م2 ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1385م2، و26 محلاً تجارياً، وبحيرةً صناعية بمساحة 1577م2، ومنطقة واحة النخيل بمساحة 4600 م2، و250 موقفاً للسيارات.


وتأتي هذه الجولة في إطار حرص أمين مكة على متابعة سير المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، وافتتاح المشاريع التنموية والترفيهية التي تخدم سكان المحافظة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاريع تنموية وترفيهية لتحسين جودة الحياة بالجموم.. وحديقة الشهداء ترى النور
سبق

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس، جسر طريق مكة المكرمة القديم بمحافظة الجموم، بحضور محافظ الجموم فهد القثامي ورئيس البلدية وعدد من القيادات الأمنية وقيادات من أمانة العاصمة.

ودشن "القويحص" حديقة الشهداء وكراج السيارات ومبنى الصيانة والمركز الحضري في بلدية محافظة الجموم، ووقف على مشروع حديقة الهجرة وساحة الاحتفالات في طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، ووضع حجر الأساس لمبادرة شركة عبر المملكة (سبك) طريق حي السلام، ضمن جولته على المحافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لحديقة الشهداء بمحافظة الجموم 62.750 م2 بطاقةٍ استيعابيةٍ تقديرية تتجاوز 20 ألف شخص، وتتضمن الحديقة مسطحاتٍ خضراء بمساحة 25.000م2 ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1385م2، و26 محلاً تجارياً، وبحيرةً صناعية بمساحة 1577م2، ومنطقة واحة النخيل بمساحة 4600 م2، و250 موقفاً للسيارات.


وتأتي هذه الجولة في إطار حرص أمين مكة على متابعة سير المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، وافتتاح المشاريع التنموية والترفيهية التي تخدم سكان المحافظة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:52 PM

مشاريع تنموية وترفيهية لتحسين جودة الحياة بالجموم.. وحديقة الشهداء ترى النور

افتتحها "القويحص" ضمن جهود متابعة سير المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء أمس، جسر طريق مكة المكرمة القديم بمحافظة الجموم، بحضور محافظ الجموم فهد القثامي ورئيس البلدية وعدد من القيادات الأمنية وقيادات من أمانة العاصمة.

ودشن "القويحص" حديقة الشهداء وكراج السيارات ومبنى الصيانة والمركز الحضري في بلدية محافظة الجموم، ووقف على مشروع حديقة الهجرة وساحة الاحتفالات في طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، ووضع حجر الأساس لمبادرة شركة عبر المملكة (سبك) طريق حي السلام، ضمن جولته على المحافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لحديقة الشهداء بمحافظة الجموم 62.750 م2 بطاقةٍ استيعابيةٍ تقديرية تتجاوز 20 ألف شخص، وتتضمن الحديقة مسطحاتٍ خضراء بمساحة 25.000م2 ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1385م2، و26 محلاً تجارياً، وبحيرةً صناعية بمساحة 1577م2، ومنطقة واحة النخيل بمساحة 4600 م2، و250 موقفاً للسيارات.


وتأتي هذه الجولة في إطار حرص أمين مكة على متابعة سير المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، وافتتاح المشاريع التنموية والترفيهية التي تخدم سكان المحافظة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة.

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