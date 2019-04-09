بالفيديو.. الدوريات الأمنية بالعرضيات تقبض على مفحط "نمرة - بلجرشي"

يقود سيارة من نوع "هوندا" بدون لوحات

ألقت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، القبض على مواطن، قام بالتفحيط على طريق "نمرة - بلجرشي" بالمحافظة، معرّضًا حياته والآخرين للخطر.

ترجع الواقعة إلى أن مواطنًا كان يقود سيارة من نوع "هوندا" من دون لوحات أمامية وخلفية في طريق حيوي، وذي مسار واحد، بـ"نمرة - بلجرشي".

ورغم شح المعلومات تمكن رجال الأمن بالمحافظة - بتوفيق الله – من القبض على الشخص والتعرف عليه في وقت وجيز، وجرى تسليمه لمرور ثريبان، لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتشدد الدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة، التعامل الحازم مع كل من يعرض حياته والآخرين للخطر على الطرقات، وأنها ستتابع وتقبض على المخالفين.