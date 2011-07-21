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رئاسة شؤون الحرمين: إتمام خطة تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنّ ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيث جرى تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.

وبيّن حيدر أن الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى، عبر تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب ملصقات وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج؛ لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، من خلال الملصقات الأرضية، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محدّدة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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رئاسة شؤون الحرمين: إتمام خطة تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنّ ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيث جرى تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.

وبيّن حيدر أن الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى، عبر تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب ملصقات وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج؛ لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، من خلال الملصقات الأرضية، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محدّدة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:23 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:46 AM

رئاسة شؤون الحرمين: إتمام خطة تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنّ ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيث جرى تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.

وبيّن حيدر أن الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى، عبر تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب ملصقات وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج؛ لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، من خلال الملصقات الأرضية، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محدّدة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

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