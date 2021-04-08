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جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي .. وبنسبة اجتياز بلغت 95 %

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95 % في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري.

وتفصيلاً، جاء ذلك وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، أمس الأربعاء، واحتوى على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة واجتيازهم هذا الاختبار المهم بمعدلات عالية، مما يؤكد جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة، موضحًا أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى دائمًا إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كل الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

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جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية
سبق

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95 % في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري.

وتفصيلاً، جاء ذلك وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، أمس الأربعاء، واحتوى على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة واجتيازهم هذا الاختبار المهم بمعدلات عالية، مما يؤكد جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة، موضحًا أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى دائمًا إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كل الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:44 PM

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي .. وبنسبة اجتياز بلغت 95 %

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فلاح الجوفان - شقراء
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حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95 % في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري.

وتفصيلاً، جاء ذلك وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، أمس الأربعاء، واحتوى على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة واجتيازهم هذا الاختبار المهم بمعدلات عالية، مما يؤكد جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة، موضحًا أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى دائمًا إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كل الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

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