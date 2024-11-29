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جامعة الملك سعود توقع اتفاقية تعاون مع مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية

لتنفيذ الخدمات الاستشارية والبحثية بما يعزز مواردها الذاتية في خدمة المجتمع

وقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية وذلك في إطار رغبة الطرفين بالتعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والفنية والبحثية والتدريبية في مجالات تخصص المركز بما يحقق دور الجامعة في خدمة المجتمع ويعزز مواردها الذاتية.

وتفصيلاً، وقّع الاتفاقية عميد المعهد الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت نيابة عن رئيس الجامعة، فيما وقع نيابة عن المركز مديره الأستاذ الدكتور فهد بن ناصر المجحدي.

وبهذه المناسبة، نوه الدكتور "المجحدي" بحرص واهتمام جامعة الملك سعود على تنفيذ المشاريع والخدمات التي تساهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة لديها الإمكانات والقدرات البشرية المؤهلة لتنفيذ أكبر المشاريع التخصصية الوطنية.

وتسعى الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية وبنيتها التحتية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكافة الأهداف الإستراتيجيةَ للمؤسسات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك سعود توقع اتفاقية تعاون مع مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية
سبق

وقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية وذلك في إطار رغبة الطرفين بالتعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والفنية والبحثية والتدريبية في مجالات تخصص المركز بما يحقق دور الجامعة في خدمة المجتمع ويعزز مواردها الذاتية.

وتفصيلاً، وقّع الاتفاقية عميد المعهد الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت نيابة عن رئيس الجامعة، فيما وقع نيابة عن المركز مديره الأستاذ الدكتور فهد بن ناصر المجحدي.

وبهذه المناسبة، نوه الدكتور "المجحدي" بحرص واهتمام جامعة الملك سعود على تنفيذ المشاريع والخدمات التي تساهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة لديها الإمكانات والقدرات البشرية المؤهلة لتنفيذ أكبر المشاريع التخصصية الوطنية.

وتسعى الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية وبنيتها التحتية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكافة الأهداف الإستراتيجيةَ للمؤسسات الوطنية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:31 PM

جامعة الملك سعود توقع اتفاقية تعاون مع مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية

لتنفيذ الخدمات الاستشارية والبحثية بما يعزز مواردها الذاتية في خدمة المجتمع

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زيد الخمشي - الرياض
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وقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اتفاقية تعاون بين الجامعة ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية وذلك في إطار رغبة الطرفين بالتعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والفنية والبحثية والتدريبية في مجالات تخصص المركز بما يحقق دور الجامعة في خدمة المجتمع ويعزز مواردها الذاتية.

وتفصيلاً، وقّع الاتفاقية عميد المعهد الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت نيابة عن رئيس الجامعة، فيما وقع نيابة عن المركز مديره الأستاذ الدكتور فهد بن ناصر المجحدي.

وبهذه المناسبة، نوه الدكتور "المجحدي" بحرص واهتمام جامعة الملك سعود على تنفيذ المشاريع والخدمات التي تساهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة لديها الإمكانات والقدرات البشرية المؤهلة لتنفيذ أكبر المشاريع التخصصية الوطنية.

وتسعى الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية وبنيتها التحتية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكافة الأهداف الإستراتيجيةَ للمؤسسات الوطنية.

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