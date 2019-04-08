السعوديون يتصدرون قائمة السائحين القادمين للأردن في 2018 .. هذه أعدادهم

يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألفًا والأوروبيون في المرتبة الثالثة ثم الآسيويون

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية ارتفاع أعداد السائحين في 2018 إلى 4.9 مليون سائح مقابل نحو 4.6 مليون سائح في 2017، بزيادة قدرها 7 %.

وكشفت الوزارة عن تصدر السعوديين قائمة السائحين القادمين للأردن، بواقع 851 ألف سائح بنسبة 17% من إجمالي أعداد السياح، يليهم الفلسطينيون بواقع 673 ألف سائح بنسبة 14 %، وجاء الأوروبيون في المرتبة الثالثة، بواقع 668 ألف سائح يمثلون نحو 14 %، ثم الآسيويون بواقع 269 ألف سائح بنسبة 5 %، بينما حل الأمريكيون في المرتبة الخامسة بواقع 244 ألف سائح.

وعن أعداد الزوار الدوليين خلال شهر فبراير 2019 كشفت الوزارة عن وصول 315.9 زائر، بنسبة ارتفاع 7.5 % عن الفترة نفسها من 2018 وتصدرت الدول الأوروبية نسب الارتفاع في أعداد سياح المبيت خلال فبراير لهذا العام مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، حيث وصل مجموع السياح من هذه الدول42 ألف سائح.

يُذكر أن الأردن احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية لاستقطابه ما يزيد على 250 ألف مريض سنويًا من مختلف دول العالم وأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.