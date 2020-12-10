16 فائزاً يحصدون لقب كأس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور

تواصل الفعاليات حتى السبت المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض

انطلقت، اليوم الأشواط النهائية بمسابقة الملواح، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتواصل فعالياتها حتى السبت المقبل، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد اليوم إقامة 16 شوطاً تحمل اسم كأس الملك عبدالعزيز، شوطان منها للمشاركين الدوليين، وتمكن الصقار السعودي محمد بن برغش المنصوري من حسم 5 أشواط للمحترفين السعوديين، ففي شوط شاهين فرخ حقق صقره المركز الأول قاطعاً مسافة السباق 400 متر في 21 ثانية و 825 جزءاً من الثانية.

وحسم شوط جير شاهين فرخ محترفين بصقره "ظن" بزمن 19 ثانية و 495 جزءاً من الثانية، بالإضافة إلى شوط جير شاهين قرناس للمحترفين، بصقره مذخور وزمن 19 ثانية و 204 أجزاء من الثانية، وشوط حر فرخ محترفين، والذي حقق فيه ستة مراكز من أصل سبعة، كان أسرعها للصقر "أبشر R"، محققاً زمن 22 ثانية و 170 جزءاً من الثانية.

وأخيراً شوط حر قرناس محترفين، الذي حقق فيه المركزين الأول والثاني لصقريه جمران وسمران، وقطع الأول السباق في 21 ثانية و198 جزءاً من الثانية.

وفي شوط شاهين قرناس محترفين، فاز باللقب الصقر "هوس" لصاحبه ناصر بن جابر الغيثاني المري، بزمن 20 ثانية و 739 جزءاً من الثانية، فيما حصد الصقار أمين بن عبدالله الملاح اللقب، بتحقيق المركزين الأول والثاني في شوط جير تبع فرخ محترفين، وحقق صقراه صلاح1 وجراح اللقب، بزمن 21 ثانية و 75 جزءاً من الثانية.

وحسم الملاح بصقره صلاح شوط جير تبع قرناس محترفين، بزمن 20 ثانية و 159 جزءاً من الثانية.

وقد حسم لقب شوط الشاهين فرخ ملاك الصقر "عوايد"، لصاحبه طلال نايف الدعجاني العتيبي، بزمن 22 ثانية و 769 جزءاً من الثانية، وكان لقب الكأس لشوط شاهين قرناس ملاك للصقر "عافور" للصقار خالد عمر البقمي، بزمن 21 ثانية و 534 جزءاً من الثانية.

وذهب لقب شوط جير تبع فرخ ملاك للصقر "وهق" لمالكه أحمد مقعد الحميداني المطيري، محققاً زمن 20 ثانية و 793 جزءاً من الثانية.

وفي شوط جير تبع قرناس للملاك، حقق اللقب الصقر لاهوب، للصقار محمد بن علي الفهيدة المري، بزمن 19 ثانية و 464 جزءاً من الثانية، بفارق نحو ثانية كاملة عن المركز الثاني، في حين كان لقب شوط جير شاهين فرخ ملاك للصقر مهيب، لمالكه أحمد بن خالد العكروش، بزمن 21 ثانية و 365 جزءاً من الثانية.

أما أسرع صقور اليوم، فكان "العاصفة"، للصقار عبدالهادي المطيري، الذي قطع مسافة السباق في 19 ثانية و 230 جزءاً من الثانية وحقق لقب شوط جير شاهين قرناس للملاك.

وبالنسبة لأشواط الدوليين، فشهد شوط الحر والشاهين فرخ وقرناس للمحترفين تحقيق الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري المركزين الأول والثاني، بصقريه طوفان وجلمود، وحقق لقب كأس الملك عبدالعزيز بعد أن اجتاز السباق في 20 ثانية، فيما حقق الصقار البحريني سلمان البلوشي لقب شوط الحر والشاهين فرخ وقرناس للملاك، وحقق الصقر (H2) زمن 20 ثانية و 539 جزءاً من الثانية.