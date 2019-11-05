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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7782.28 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.8 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 129.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7782.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وأسواق عبدالله العثيم، والخزف السعودي، والسعودي الفرنسي، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، والبحر الأحمر، وفيبكو، وسدافكو، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.18%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأسمنت المدينة، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وأسمنت المدينة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 190.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4683.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.6 مليون سهم تقاسمتها 2220 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7782.28 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 129.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7782.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وأسواق عبدالله العثيم، والخزف السعودي، والسعودي الفرنسي، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، والبحر الأحمر، وفيبكو، وسدافكو، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.18%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأسمنت المدينة، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وأسمنت المدينة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 190.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4683.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.6 مليون سهم تقاسمتها 2220 صفقة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7782.28 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.8 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 129.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7782.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وأسواق عبدالله العثيم، والخزف السعودي، والسعودي الفرنسي، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، والبحر الأحمر، وفيبكو، وسدافكو، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.18%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأسمنت المدينة، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وأسمنت المدينة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 190.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4683.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.6 مليون سهم تقاسمتها 2220 صفقة.

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