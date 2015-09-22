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رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"

قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.

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رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:24 AM

رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"

قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.

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