رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني"

قال: أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ الطقس يوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.