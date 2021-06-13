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أسرة "أبا العلا" ترفع الشكر للقيادة على مواساتهم في وفاة "الهنيدي"

شكروا كل مَنْ قدَّم العزاء في فقيدهم من الأمراء والمسؤولين والأهالي

رفعت أسرة "أبا العلا" أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، على ما تلقوه من تعازيهما ومواساتهما في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-.

فيما عبَّر مانع بن عمر بن سلطان أبا العلا متحدثًا نيابة عن أسرة أبا العلا بأن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة؛ فهي تمثل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، ومشاركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أبناءهما المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.. حفظهما الله من كل سوء، وأدام عليهما وعلى بلادنا الأمن والأمان.

كما قدّمت أسرة أبا العلا الشكر والامتنان والتقدير للأمراء والوزراء والمعالي والمسؤولين في تعازيهم ومواساتهم في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-، وهم: مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن محمد بن سلمان، وسمو الأمير عبدالمجيد بن سعود بن محمد، وسمو الأمير سلمان بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، ومعالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الفريق الركن مفلح سليم العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة، ومعالي الفريق الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، ومحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومحافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، واللواء سالم التركي نائب قائد قوات الأمن الخاصة، واللواء عبدالحميد الماضي قائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية.

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أسرة "أبا العلا" ترفع الشكر للقيادة على مواساتهم في وفاة "الهنيدي"
سبق

رفعت أسرة "أبا العلا" أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، على ما تلقوه من تعازيهما ومواساتهما في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-.

فيما عبَّر مانع بن عمر بن سلطان أبا العلا متحدثًا نيابة عن أسرة أبا العلا بأن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة؛ فهي تمثل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، ومشاركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أبناءهما المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.. حفظهما الله من كل سوء، وأدام عليهما وعلى بلادنا الأمن والأمان.

كما قدّمت أسرة أبا العلا الشكر والامتنان والتقدير للأمراء والوزراء والمعالي والمسؤولين في تعازيهم ومواساتهم في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-، وهم: مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن محمد بن سلمان، وسمو الأمير عبدالمجيد بن سعود بن محمد، وسمو الأمير سلمان بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، ومعالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الفريق الركن مفلح سليم العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة، ومعالي الفريق الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، ومحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومحافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، واللواء سالم التركي نائب قائد قوات الأمن الخاصة، واللواء عبدالحميد الماضي قائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:57 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:15 AM

أسرة "أبا العلا" ترفع الشكر للقيادة على مواساتهم في وفاة "الهنيدي"

شكروا كل مَنْ قدَّم العزاء في فقيدهم من الأمراء والمسؤولين والأهالي

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,187

رفعت أسرة "أبا العلا" أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، على ما تلقوه من تعازيهما ومواساتهما في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-.

فيما عبَّر مانع بن عمر بن سلطان أبا العلا متحدثًا نيابة عن أسرة أبا العلا بأن هذه اللفتة الإنسانية من القيادة الحكيمة ليست بغريبة؛ فهي تمثل صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، ومشاركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أبناءهما المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.. حفظهما الله من كل سوء، وأدام عليهما وعلى بلادنا الأمن والأمان.

كما قدّمت أسرة أبا العلا الشكر والامتنان والتقدير للأمراء والوزراء والمعالي والمسؤولين في تعازيهم ومواساتهم في وفاة الشيخ الهنيدي بن عمر أبا العلا -رحمه الله-، وهم: مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن محمد بن سلمان، وسمو الأمير عبدالمجيد بن سعود بن محمد، وسمو الأمير سلمان بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، ومعالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي الفريق الركن مفلح سليم العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة، ومعالي الفريق الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، ومحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومحافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، واللواء سالم التركي نائب قائد قوات الأمن الخاصة، واللواء عبدالحميد الماضي قائد قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية.

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