وزير الصناعة يكشف قصة صورة الشماغ مع ولي العهد: بادرني بالسؤال ففكرت سريعًا وتجنبت المأزق

قال: سؤال سموه يحمل رسالة واسعة "التصرفات البسيطة والممارسات الصغيرة قد يكون لها معنى كبير"

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قصة الصورة التي التقطها المصور المعروف بندر الجلعود مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ مشيرًا إلى أنه يعتز بها.. ومضمون الحديث الذي دار في تلك اللحظة يحمل رسالةً عميقةً حول أهمية الصناعة السعودية واهتمام سموه بالصناعيين.

وخلال برنامج "في الصورة" مساء أمس، استهل المذيع عبدالله المديفر أسئلته عن قصتها؛ فعلّق الوزير قائلًا: أثناء بطولة "الفورملا E" بالدرعية، ذهبت للسلام على ولي العهد راعي البطولة، واقتنص المصور المبدع بندر الجلعود توثيق اللحظة؛ حيث بادرني الأمير محمد بقوله: شماغك وين مصنوع يا بندر؟!.. ففكرت بسرعة وقلت بنفسي لو قلت سعودي والشماغ ليس بسعودي وقعت في مأزق، وإن قلت ما هو سعودي برضو نفس الشيء.. وأجبت أنه "إن شاء الله مصنوع في السعودية.."، وضحك الأمير.. وكانت الرسالة واضحة، ومن بعدها أصبحت أشتري شماغًا سعوديًّا، ووفّر عليّ -جزاه الله خيرًا- فالشماغ السعودي بـ90 ريالًا والآخر بـ240 ريالًا!

وأضاف: في الحقيقة سؤال سموه يحمل رسالة واسعة، والموقف جعلني أفكر أن التصرفات البسيطة والممارسات الصغيرة قد يكون لها معنى كبير، واليوم نهتم بالمحتوى المحلي على مستوى المشتريات الحكومية والقطاعات الكبيرة، وننسى أنفسنا على مستوانا الشخصي في ممارستنا في شراء المواد الاستهلاكية والبضائع.. هل نضع المنتج السعودي دائمًا في الأولوية؟ وكيف نطلب من الحكومة أن تطبق نظام المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ونحن لا نطبق ذلك على أنفسنا.

وختم الوزير بندر الخريف تعليقه على الصورة بقوله: لا يمكن أن تقوم بتسويق منتج وأنت غير مقتنع به، أو لا تستهلكه، أو على الأقل لا تؤمن به.. ليس هناك بلد ناجح في الصناعة إلا كان داخل بلده قويًّا ولديه اعتزاز بصناعته مثل اليابان وكوريا وألمانيا.