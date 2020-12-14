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"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر

14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية بجميع المناطق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
03:57 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:01 PM

"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر

14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية بجميع المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,453

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.

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