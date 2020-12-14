"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر
14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية بجميع المناطق
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.
وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.
"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-14
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.
وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.
14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
03:57 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:01 PM
"الداخلية" تكشف حصيلة مخالفات التدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع والرياض تتصدر
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 4/ 1442هـ حتى 27/ 4/ 1442هـ.
وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3145)، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115) مخالفة.