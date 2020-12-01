شاهد.. كيف تغلبت أول امرأة تحلق بالطيران الشراعي على حاجز الخوف؟

نوّهت بدعم حكومتنا الرشيدة لتمكين المرأة السعودية في المجالات كافة

كسرت أكاديمية سعودية حاجز الخوف من التحليق على المرتفعات وفي الأجواء بالطيران الشراعي، وكشفت سبب دخولها هذا المجال الصعب والخطير بأن همتها لا حدود لها، وطموحها وشغفها عنان السماء.

وتفصيلاً، أوضحت نهال الهلال (30 عامًا)، المعيدة بجامعة جازان، التي تعد أول امرأة تحلق بالطيران الشراعي، لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية كيف تمكنت من كسر حاجز الخوف من هذا النوع من الطيران، وقالت: "يزول الخوف من التحليق بالطيران الشراعي من خلال الممارسة والتجربة والتدريب".. مشيرة إلى أن بدايتها الفعلية كانت في موسم السودة في صيف عام 2019.

ولفتت "الهلال" إلى أنها تأتي من جازان إلى حائل من أجل ممارسة هوايتها بالقفز المظلي، وذلك كلما سمحت لها الظروف، وكانت الأجواء مناسبة للطيران.

ووصفت أول ممارسة للطيران الشراعي بنادي عسير شعورها وهي تحلق في الأجواء بالسعادة والطمأنينة والمتعة والهدوء.. وقالت: وكأني طائر يحلق بجناحيه بين السماء والأرض بأمن وأمان وسلام في ربوع بلادي.

ونوهت "نهال" بالدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تمكين المرأة السعودية في المجالات كافة، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة في بناء المستقبل وبناء المجتمع.