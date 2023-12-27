"الرياضEO " تجمع وتحتفي برواد الأعمال في أمسية اجتماعية وتعليمية

تحت عنوان "النمو والازدهار".. أحاديث الموروث السعودي مع فوزان العبد اللطيف

اجتمعت‏ "الرياضEO " بعدد من أعضائها ورواد الأعمال الأعضاء المحتملين في أمسية اجتماعية-تعليمية تحت عنوان: «النمو والازدهار مع EO "، تضمنت أحاديث عن الموروث السعودي مع فوزان العبداللطيف في متحف "السنين الماضية" بالدرعية.

وتعمل ‏ "الرياضEO " كمنظومة غير ربحية في دعم رياديي الأعمال في نموهم وازدهارهم في أعمالهم التجارية وحياتهم الخاصة جنبًا إلى جنب من خلال المناسبات التعليمية الشهرية التي تقدم معرفة نوعية، والاجتماع الشهري الذي يقص تجارب الأعضاء لبعضهم؛ ليتمكنوا من التغلب على تحدياتهم الخاصة والمناسبات التي ينسقها الأعضاء بأنفسهم، وكذلك المناسبات حول العالم، كالرحلات الاستكشافية، وتمكينهم من خلال المعرفة والتجارب والعلاقات التي تربطهم بـ14.000 رائد أعمال عضو حول العالم موجودين في أكثر من ٢٠٠ مدينة و٦١ دولة.