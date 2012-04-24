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كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

وسط توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بالعاصمة يومَي الثلاثاء والأربعاء

كشف آخر التوقعات الجوية عن أن الطقس في مدينة الرياض سيكون غير مستقر في نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتدفق رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في أجزاءٍ متفرقة من المملكة، بما فيها مدينة الرياض.

ووفق موقع "طقس العرب" يشير آخر التوقعات إلى تأثر مدينة الرياض يومَي الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط زخاتٍ من الأمطار متفاوتة الشدة، مترافقة بنشاطٍ للرياح السطحية المثيرة للغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض
سبق

كشف آخر التوقعات الجوية عن أن الطقس في مدينة الرياض سيكون غير مستقر في نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتدفق رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في أجزاءٍ متفرقة من المملكة، بما فيها مدينة الرياض.

ووفق موقع "طقس العرب" يشير آخر التوقعات إلى تأثر مدينة الرياض يومَي الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط زخاتٍ من الأمطار متفاوتة الشدة، مترافقة بنشاطٍ للرياح السطحية المثيرة للغبار.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:43 PM

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

وسط توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بالعاصمة يومَي الثلاثاء والأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف آخر التوقعات الجوية عن أن الطقس في مدينة الرياض سيكون غير مستقر في نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتدفق رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في أجزاءٍ متفرقة من المملكة، بما فيها مدينة الرياض.

ووفق موقع "طقس العرب" يشير آخر التوقعات إلى تأثر مدينة الرياض يومَي الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط زخاتٍ من الأمطار متفاوتة الشدة، مترافقة بنشاطٍ للرياح السطحية المثيرة للغبار.

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