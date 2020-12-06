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الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 176.429 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176.429 حالة.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.

وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159.132 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176.429 حالة.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.

وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159.132 حالة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:03 PM

الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 176.429 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176.429 حالة.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.

وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159.132 حالة.

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