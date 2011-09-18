النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النادي السعودي في "ساوثاهمبتون" يحتفي باليوم الوطني الـ91 للمملكة

"الهمامي" ألقى كلمةً عن منجزات المؤسس والوطن وأهمية تعزيز الانتماء

أقام النادي السعودي في مدينة ساوثهمبتون في بريطانيا، أمس الجمعة، احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات استعرض خلالها منجزات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنجزات المملكة طوال العقود الماضية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه كلمة عن اليوم الوطني لرئيس النادي فرج بن أحمد الهمامي، والتي أكد خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ يأتي من منطلق تذكير أنفسنا وأبنائنا وبناتنا بالدور الجليل الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا البلد العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك للوطن.

وأشار إلى أهمية تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وربطهم بماضيهم العريق، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي مأدبة عشاء بهذه المناسبة، والتقط الحضور الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النادي السعودي في "ساوثاهمبتون" يحتفي باليوم الوطني الـ91 للمملكة
سبق

أقام النادي السعودي في مدينة ساوثهمبتون في بريطانيا، أمس الجمعة، احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات استعرض خلالها منجزات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنجزات المملكة طوال العقود الماضية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه كلمة عن اليوم الوطني لرئيس النادي فرج بن أحمد الهمامي، والتي أكد خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ يأتي من منطلق تذكير أنفسنا وأبنائنا وبناتنا بالدور الجليل الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا البلد العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك للوطن.

وأشار إلى أهمية تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وربطهم بماضيهم العريق، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي مأدبة عشاء بهذه المناسبة، والتقط الحضور الصور التذكارية.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
02:27 PM

النادي السعودي في "ساوثاهمبتون" يحتفي باليوم الوطني الـ91 للمملكة

"الهمامي" ألقى كلمةً عن منجزات المؤسس والوطن وأهمية تعزيز الانتماء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

أقام النادي السعودي في مدينة ساوثهمبتون في بريطانيا، أمس الجمعة، احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

وشهد الحفل عددًا من الفقرات استعرض خلالها منجزات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنجزات المملكة طوال العقود الماضية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه كلمة عن اليوم الوطني لرئيس النادي فرج بن أحمد الهمامي، والتي أكد خلالها أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ يأتي من منطلق تذكير أنفسنا وأبنائنا وبناتنا بالدور الجليل الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا البلد العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك للوطن.

وأشار إلى أهمية تأكيد مضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وربطهم بماضيهم العريق، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي ختام الفعاليات؛ أقام النادي مأدبة عشاء بهذه المناسبة، والتقط الحضور الصور التذكارية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,668
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة