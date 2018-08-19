النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مصادر": أرامكو تطلب من البنوك اقتراحات استعدادًا للطرح الأولي

متوقع أن يجمع 100 مليار دولار

قال مصدران مطلعان، إن "أرامكو" طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين، قولهما إن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ"أرامكو"، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مصادر": أرامكو تطلب من البنوك اقتراحات استعدادًا للطرح الأولي
سبق

قال مصدران مطلعان، إن "أرامكو" طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين، قولهما إن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ"أرامكو"، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:11 PM

"مصادر": أرامكو تطلب من البنوك اقتراحات استعدادًا للطرح الأولي

متوقع أن يجمع 100 مليار دولار

A A A
محمد البقمي - الرياض
4
3,680

قال مصدران مطلعان، إن "أرامكو" طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين، قولهما إن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ"أرامكو"، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,044

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة