وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

للجنسين واستقبال طلبات التقديم من الغد عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة لشغل بعض الوظائف المتوفرة للسعوديين فقط "رجال ونساء"، لعدد من الإدارات التابعة للمدينة.



ويشترط في المتقدم أن يجيد المتقدم تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها ويكون لائقاً طبياً .



وأكدت إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من بداية يوم الأحد الموافق (27/10/2019) عبر خانة التوظيف بموقع المدينة (www.pmmc.med.sa<http://www.pmmc.med.sa).



وفي حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل التالي: (HRD@pmmc.med.sa<mailto:HRD@pmmc.med.sa)، بينما سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط وذلك من خلال البريد الإلكتروني.