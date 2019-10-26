النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

للجنسين واستقبال طلبات التقديم من الغد عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة لشغل بعض الوظائف المتوفرة للسعوديين فقط "رجال ونساء"، لعدد من الإدارات التابعة للمدينة.

ويشترط في المتقدم أن يجيد المتقدم تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها ويكون لائقاً طبياً .

وأكدت إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من بداية يوم الأحد الموافق (27/10/2019) عبر خانة التوظيف بموقع المدينة (www.pmmc.med.sa<http://www.pmmc.med.sa).

وفي حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل التالي: (HRD@pmmc.med.sa<mailto:HRD@pmmc.med.sa)، بينما سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط وذلك من خلال البريد الإلكتروني.

الجوف مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
سبق

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة لشغل بعض الوظائف المتوفرة للسعوديين فقط "رجال ونساء"، لعدد من الإدارات التابعة للمدينة.

ويشترط في المتقدم أن يجيد المتقدم تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها ويكون لائقاً طبياً .

وأكدت إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من بداية يوم الأحد الموافق (27/10/2019) عبر خانة التوظيف بموقع المدينة (www.pmmc.med.sa<http://www.pmmc.med.sa).

وفي حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل التالي: (HRD@pmmc.med.sa<mailto:HRD@pmmc.med.sa)، بينما سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط وذلك من خلال البريد الإلكتروني.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
04:50 PM

وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

للجنسين واستقبال طلبات التقديم من الغد عبر موقعها الإلكتروني

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
1
7,233

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن رغبتها في استقطاب كفاءات متميزة لشغل بعض الوظائف المتوفرة للسعوديين فقط "رجال ونساء"، لعدد من الإدارات التابعة للمدينة.

ويشترط في المتقدم أن يجيد المتقدم تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها ويكون لائقاً طبياً .

وأكدت إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من بداية يوم الأحد الموافق (27/10/2019) عبر خانة التوظيف بموقع المدينة (www.pmmc.med.sa<http://www.pmmc.med.sa).

وفي حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل التالي: (HRD@pmmc.med.sa<mailto:HRD@pmmc.med.sa)، بينما سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط وذلك من خلال البريد الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة