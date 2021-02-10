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صدارة الأهلي في قبضة الاتحاد.. وشعار مواجهة الاتفاق وأبها "فض الشراكة"

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تستأنف غدًا الخميس منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين؛ حيث يلتقي الاتفاق وأبها والأهلي والاتحاد.

أولى المواجهتين ستكون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويستضيف فيها الاتفاق نظيره أبها، ويتطلّع أصحاب الأرض للفوز وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام العين، ويحل الاتفاق في المركز السابع بـ24.

في المقابل يسعى أبها صاحب المركز الثامن بـ24 إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الهلال والتقدم في سلم الترتيب.

وفي اللقاء المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة ومواصلة المنافسة على الدوري؛ حيث يحتلّ الأهلي المركز الثالث بـ33 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثاني الهلال، والاتحاد في المركز الرابع بـ28 نقطة.

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صدارة الأهلي في قبضة الاتحاد.. وشعار مواجهة الاتفاق وأبها "فض الشراكة"
سبق

تستأنف غدًا الخميس منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين؛ حيث يلتقي الاتفاق وأبها والأهلي والاتحاد.

أولى المواجهتين ستكون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويستضيف فيها الاتفاق نظيره أبها، ويتطلّع أصحاب الأرض للفوز وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام العين، ويحل الاتفاق في المركز السابع بـ24.

في المقابل يسعى أبها صاحب المركز الثامن بـ24 إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الهلال والتقدم في سلم الترتيب.

وفي اللقاء المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة ومواصلة المنافسة على الدوري؛ حيث يحتلّ الأهلي المركز الثالث بـ33 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثاني الهلال، والاتحاد في المركز الرابع بـ28 نقطة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:35 PM

صدارة الأهلي في قبضة الاتحاد.. وشعار مواجهة الاتفاق وأبها "فض الشراكة"

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستأنف غدًا الخميس منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين؛ حيث يلتقي الاتفاق وأبها والأهلي والاتحاد.

أولى المواجهتين ستكون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويستضيف فيها الاتفاق نظيره أبها، ويتطلّع أصحاب الأرض للفوز وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام العين، ويحل الاتفاق في المركز السابع بـ24.

في المقابل يسعى أبها صاحب المركز الثامن بـ24 إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الهلال والتقدم في سلم الترتيب.

وفي اللقاء المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة ومواصلة المنافسة على الدوري؛ حيث يحتلّ الأهلي المركز الثالث بـ33 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثاني الهلال، والاتحاد في المركز الرابع بـ28 نقطة.

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