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الاكتتاب بكامل السيولة هل يعني الحصول على كل الأسهم؟.. مختص يجيب

سؤال يدور في أذهان البعض حول الاستثمار في أرامكو

مع انطلاق "اكتتاب" أرامكو فعليًّا، وإعلان الشركة العملاقة النطاق السعري للطرح العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً، وحجم الطرح الذي بلغ 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، بدأ الراغبون في الاكتتاب توجيه الاستفسارات والأسئلة التي تدور في ذهنهم حول بعض النقاط الخاصة بالاكتتاب.

وتساءل البعض عن إمكانية الاكتتاب بمدخراته وسيولته المالية كاملة، وهل سيحصل بها بالكامل على أسهم؟.. وأجاب الكاتب الاقتصادي محمد نافع عن ذلك مشيرًا إلى أنه في حال كان عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم فقد لا يحصل وقتها المكتتب على كامل الأسهم.

ووجَّه نصيحته لمن يريد الحصول على عدد كبير من الأسهم بضرورة الاكتتاب عن أفراد الأسرة لضمان الحصول على أكبر عدد من الأسهم الممكنة لكل فرد.

وكتب "نافع" ردًّا على سؤال المتابع بقوله: "شخص يريد أن يكتتب بكل سيولته، هل يستطيع أن يحصل بها كاملة على أسهم؟.. حقيقة هنا فرصة لمن يملكون عددًا من أفراد الأسرة؛ يستطيعون أن يوزعوا بشراء أسهم؛ كي يضمنوا أن يحصلوا على أكبر عدد من الأسهم. ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها لن تحصل على كامل الأسهم".

مضيفًا: "إذ ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها مؤكد سوف ترجع الأموال للمكتتبين، وسوف يحصل كل مكتتب على العدد المسموح له؛ لذلك أكرر نصيحتي هنا بفرصة عظيمة لمن يملكون كارت العائلة؛ إذ يستطيعون الاكتتاب بأسمائهم؛ وبذلك يكون هذا الحل أكثر إمكانية للحصول على أكبر عدد من الأسهم".

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاكتتاب بكامل السيولة هل يعني الحصول على كل الأسهم؟.. مختص يجيب
سبق

مع انطلاق "اكتتاب" أرامكو فعليًّا، وإعلان الشركة العملاقة النطاق السعري للطرح العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً، وحجم الطرح الذي بلغ 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، بدأ الراغبون في الاكتتاب توجيه الاستفسارات والأسئلة التي تدور في ذهنهم حول بعض النقاط الخاصة بالاكتتاب.

وتساءل البعض عن إمكانية الاكتتاب بمدخراته وسيولته المالية كاملة، وهل سيحصل بها بالكامل على أسهم؟.. وأجاب الكاتب الاقتصادي محمد نافع عن ذلك مشيرًا إلى أنه في حال كان عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم فقد لا يحصل وقتها المكتتب على كامل الأسهم.

ووجَّه نصيحته لمن يريد الحصول على عدد كبير من الأسهم بضرورة الاكتتاب عن أفراد الأسرة لضمان الحصول على أكبر عدد من الأسهم الممكنة لكل فرد.

وكتب "نافع" ردًّا على سؤال المتابع بقوله: "شخص يريد أن يكتتب بكل سيولته، هل يستطيع أن يحصل بها كاملة على أسهم؟.. حقيقة هنا فرصة لمن يملكون عددًا من أفراد الأسرة؛ يستطيعون أن يوزعوا بشراء أسهم؛ كي يضمنوا أن يحصلوا على أكبر عدد من الأسهم. ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها لن تحصل على كامل الأسهم".

مضيفًا: "إذ ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها مؤكد سوف ترجع الأموال للمكتتبين، وسوف يحصل كل مكتتب على العدد المسموح له؛ لذلك أكرر نصيحتي هنا بفرصة عظيمة لمن يملكون كارت العائلة؛ إذ يستطيعون الاكتتاب بأسمائهم؛ وبذلك يكون هذا الحل أكثر إمكانية للحصول على أكبر عدد من الأسهم".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:08 AM

الاكتتاب بكامل السيولة هل يعني الحصول على كل الأسهم؟.. مختص يجيب

سؤال يدور في أذهان البعض حول الاستثمار في أرامكو

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
2,388

مع انطلاق "اكتتاب" أرامكو فعليًّا، وإعلان الشركة العملاقة النطاق السعري للطرح العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً، وحجم الطرح الذي بلغ 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، بدأ الراغبون في الاكتتاب توجيه الاستفسارات والأسئلة التي تدور في ذهنهم حول بعض النقاط الخاصة بالاكتتاب.

وتساءل البعض عن إمكانية الاكتتاب بمدخراته وسيولته المالية كاملة، وهل سيحصل بها بالكامل على أسهم؟.. وأجاب الكاتب الاقتصادي محمد نافع عن ذلك مشيرًا إلى أنه في حال كان عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم فقد لا يحصل وقتها المكتتب على كامل الأسهم.

ووجَّه نصيحته لمن يريد الحصول على عدد كبير من الأسهم بضرورة الاكتتاب عن أفراد الأسرة لضمان الحصول على أكبر عدد من الأسهم الممكنة لكل فرد.

وكتب "نافع" ردًّا على سؤال المتابع بقوله: "شخص يريد أن يكتتب بكل سيولته، هل يستطيع أن يحصل بها كاملة على أسهم؟.. حقيقة هنا فرصة لمن يملكون عددًا من أفراد الأسرة؛ يستطيعون أن يوزعوا بشراء أسهم؛ كي يضمنوا أن يحصلوا على أكبر عدد من الأسهم. ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها لن تحصل على كامل الأسهم".

مضيفًا: "إذ ربما يكون عدد المكتتبين أكبر من عدد الأسهم، وقتها مؤكد سوف ترجع الأموال للمكتتبين، وسوف يحصل كل مكتتب على العدد المسموح له؛ لذلك أكرر نصيحتي هنا بفرصة عظيمة لمن يملكون كارت العائلة؛ إذ يستطيعون الاكتتاب بأسمائهم؛ وبذلك يكون هذا الحل أكثر إمكانية للحصول على أكبر عدد من الأسهم".

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