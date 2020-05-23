وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة. وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.

لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-23 سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 03:48 PM

لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد الوفيات 26 شخصًا





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سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.