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لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات 26 شخصًا

سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.
وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.
وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:48 PM

لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات 26 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل لبنان 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة.
وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.

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