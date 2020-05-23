لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة. وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة. وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن خمس من الحالات المسجلة لمقيمين، وست حالات لوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 1097 حالة. وبلغ عدد الوفيات 26 حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 663 حالة.