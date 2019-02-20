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"الصحة": تسجيل 1013 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2136 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 20.127 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296 حالة

وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.

مركز الإحصاء الخليجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %
سبق

وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:22 AM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:07 PM

الإحصاء الخليجي: 108 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 96.1 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 20.127 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون إلى 108 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 108,030,083 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,438,296حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,259,738 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,127 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8 %.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

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